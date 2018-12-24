Gördüğü işkence sonucu ölen papağan gibi son günlerde toplumda infial yaratan hayvanlara yönelik şiddet olaylarına her geçen bir yenisi eklenirken, Ankara'da bir işçi 'insanlık ölmemiş' dedirtti.

Altınpark'ta bulunan bir havuza isminin 'Zeytin' olduğu öğrenilen köpeğin düştüğünü gören peyzaj işçisi, soğuk ve yağışa rağmen hemen harekete geçti. Buz gibi suya giren işçi köpeği sudan çıkardı. Yaşanan o anlar, işçinin arkadaşları tarafından görüntülendi.