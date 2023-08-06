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        Haberler Dünya Ortadoğu Süveyş Kanalı’nda petrol tankeri ile çarpışan römorkör battı: 1 ölü

        Süveyş Kanalı’nda petrol tankeri ile çarpışan römorkör battı: 1 ölü

        Mısır'daki Süveyş Kanalı'ndan geçen bir petrol tankeriyle çarpışarak batan römorkörün 7 kişilik mürettebatından birinin öldüğü, 6'sının kurtarıldığı belirtildi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.08.2023 - 06:51
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        Süveyş Kanalı'ndaki kazada römorkör battı: 1 ölü
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        Süveyş Kanalı İdaresi Başkanı Usame Rabi, konuya ilişkin televizyon kanallarına açıklamada bulundu.

        AA'nın haberine göre; kanalda batan römorkörün 7 kişilik mürettebatından birini ölü bulduklarını, 6'sının kurtarıldığını aktaran Rabi, tankerle çarpışarak batan römorkörün yerinin tespit edildiğini ve kurtarma çalışmalarının sürdüğünü vurguladı.

        Süveyş Kanalı İdaresi Başkanı Usame Rabi, dün yaptığı yazılı açıklamada, kanal idaresine ait bir römorkörün, Singapur'dan gelip ABD'ye gitmekte olan "Chınagas Legend" isimli Hong Kong bandıralı bir tanker ile El-Belah bölgesinin 51. kilometresinde çarpışarak battığını belirtmişti.

        Rabi, römorkörün vinç yardımıyla yeniden su yüzeyine çıkarılması için çalışıldığını ve 7 kişilik mürettebatın kurtarılması için deniz kurtarma ekiplerinin bölgeye sevk edildiğini belirtmişti.

        Kanal İdaresi Başkanı Rabi ayrıca 230 metre uzunluğunda 36 metre genişliğinde ve 52 bin ton taşıma kapasitesine sahip tankerin, kazayla ilgili işlemlerin yapılması için Port Said Limanı'nda bekletildiğini aktarmıştı.

        *Haberde AA'nın arşiv fotoğrafı kullanılmıştır.

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        #mısır
        #Süveyş Kanalı
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