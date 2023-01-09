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Süveyş Kanalı'nda karaya oturan yük gemisi hareket ettirildi

Sabah saatlerinde Süveyş Kanalı'nda karaya oturan yük gemisinin yüzdürülerek hareket ettirildiği ifade edildi.

Giriş: 09.01.2023 - 10:57 | Güncelleme: ABONE OL
Süveyş Kanalı'nda karaya oturan yük gemisi hareket ettirildi
Süveyş Kanalı'ndaki yük gemisi hareket ettirildi
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AA / HABERTURK.COM

Mısır'daki Süveyş Kanalı'nda karaya oturan "Glory" adlı yük gemisinin yüzdürülerek hareket ettirildiği açıklandı.

"Leth Agencies" kargo şirketinin Twitter hesabından yapılan yazılı açıklamada, Mısır'ın Kantara şehri açıklarında bu sabah karaya oturan "Glory" yük gemisinin Süveyş Kanalı İdaresine ait römorklar tarafından yüzdürüldüğü belirtildi.

Açıklamada, hareket ettirilen "Glory" gemisiyle birlikte güneye doğru 21 geminin daha geçişine devam ettiği ve Süveyş Kanalı üzerindeki seyrüsefer hareketinde "hafif gecikmeler" yaşanabileceği ifade edildi.

2021'DE 'THE EVER GIVEN' KAZA YAPMIŞTI

The Ever Given isimli dev konteyner gemisi, kum fırtınası ve kötü hava koşulları nedeniyle görüş mesafesinin düşmesi sonucu 24 Mart'ta Süveyş Kanalı'nda kıyıya çarparak kaza yapmıştı.

Geminin dar kanalda sıkışarak geçiş yolunu kapatması neticesinde kanalın iki yakasında uzun gemi kuyrukları oluşmuş ve deniz trafiğinin durması nedeniyle ham petrol ve LNG sevkiyatlarında aksamalar yaşanmıştı.

Süveyş Kanal İdaresi, 6 gün süren çalışmaların ardından 29 Mart'ta dev yük gemisini yüzdürme çalışmalarının başarıyla sonuçlandığını ve kanalın deniz trafiğine açıldığını açıklamıştı.

Mısır'ın o dönemde günlük yaklaşık 12-14 milyon dolar zarara uğradığı belirtilmişti.

* Haberin görseli Associated Press'ten servis edilmiştir.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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