Süveyş Kanalı'nda iki tanker gemisinde arıza

REKLAM advertisement1

Süveyş Kanalı İdaresi Başkanı Usame Rabi, yaptığı yazılı açıklamada teknik ekibin, sabah saatlerinde kanaldan geçişi sırasında arızalanan 2 gemiyle ilgili çalışmalar yürüttüğünü belirtti.

Kanalda arızalanan sıvılaştırılmış doğalgaz tankeri "BW LESMES" adlı geminin aniden durması ve makinelerdeki arıza nedeniyle şiddetli rüzgarın da etkisiyle manevra kabiliyetini kaybetmesi sonucu arkasından gelen petrol tankeri BURRI'nın ona "hafifçe sürtmesiyle" kanalda bir süre trafiğin aksadığını ifade etti.

İki gemide de arıza meydana geldiğini aktaran Rabi, teknik ekiplerin derhal müdahale ettiğini, gemilerin kıyıya doğru yanaştırılmaya başlandığını ve birkaç saat içinde kanalda trafiğin çift taraflı düzene gireceğini kaydetti.

Rabi, tankerlerde ciddi bir hasar ya da arıza sonucu çevre kirliliği yaşanmadığını belirtti.

Singapur bandrollü 295 metre uzunluğunda, 46 metre enindeki BW LESMES'in 121 ton yük taşıdığı, BURRI'nın ise 250 metre uzunluğunda, 44 metre eninde olduğu ve 67 ton yük taşıdığı paylaşıldı.

* Haberin görseli Associated Press'ten servis edilmiştir.