Suudiler ve Mısır arasında 7.7 milyar dolarlık imza

Suudi Arabistan Yatırım Bakanlığının sosyal medya hesabından yapılan yazılı açıklamaya göre, Bakanlık ile Mısır Yatırım ve Serbest Bölgeler Genel Otoritesinin işbirliğiyle çeşitli alanlarda faaliyet gösteren iki ülke şirketleri bir araya geldi.
Suudi Arabistan ve Mısır şirketleri arasında 7,7 milyar dolar değerinde anlaşmanın imzalandığı törende konuşan Suudi Arabistan Yatırım Bakanı Halid el-Falih, Bakanlığın rolünün ekonomik alanların gelişmesinde özel sektörün katılımını desteklemek ve kolaylaştırmak olduğunu ifade etti.
Suudi Arabistan Kraliyet Divanından dün yapılan yazılı açıklamada ise, Veliaht Prens bin Selman'ın Mısır, Ürdün ve Türkiye'yi kapsayan bir yurtdışı turuna çıktığı belirtilmişti. Mısır devletine ait El-Ehram gazetesi de Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi'nin bin Selman'ı Kahire Havalimanında karşıladığını yazmıştı.
Suudi Genel İstatistik Kurumunun verilerine göre, Riyad ve Kahire arasındaki ticaret hacmi 2020'de 7,7 milyar dolar iken, 2021'de yüzde 88 artarak 14,5 milyar dolara yükseldi.
Suudi Arabistan Ticaret Odaları Birliğinin verilerine göre, Suudi Arabistan'ın Mısır'daki yatırımları 32 milyar dolar, Mısır'ın Suudi Arabistan'daki yatırımları ise 5 milyar dolar değerinde.
Haber Görseli: Reuters
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