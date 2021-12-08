Suudi Veliaht Prensi Selman Katar'da

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Katar, bu ay yapılacak Körfez zirvesi öncesinde Prens Selman'ın Körfez Arap ülkeleri gezisinin üçüncü durağı.

Zirve, Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Bahreyn ve Mısır'ın Katar ile diplomatik ilişkileri kesmelerine neden olan anlaşmazlığın sona ermesinden bu yana ilk üst düzey görüşme olacak.

Prensin Bahreyn ve Kuveyt'e de ziyaret gerçekleştirmesi bekleniyor.

Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Bahreyn ve Mısır, 5 Haziran 2017'de "terör gruplarını desteklediği" suçlamasıyla Katar ile tüm diplomatik ilişkilerini kesmiş ve bu ülkeye ekonomik ambargo uygulamaya başlamıştı.

Katar, söz konusu ülkelerin tüm suçlamalarını reddederken bu durum Körfez bölgesinde krize yol açmıştı.

Krizin çözümü için uzun süredir yürütülen çabalar sonucu 5 Ocak’ta Suudi Arabistan'da düzenlenen 41’inci Körfez İşbirliği Konseyi Zirvesi'nde Katar'a yönelik ambargonun kaldırılması ve diplomatik ilişkilerin yeniden tesis edilmesi kararlaştırılmıştı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da dün Katar'ı ziyaret etmiş, Emir Şeyh Temim bin Hamed Al Sani ile beraber toplamda 15 anlaşma imzalanmıştı.