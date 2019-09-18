Suudi petrol tesislerine saldırı sonrası İran'dan ABD'ye mektup: 'Saldırılırsa anında misilleme yaparız'

18 EYLÜL 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
ABD'nin Suudi Arabistan'daki petrol rafinerisine yönelik saldırıdan sorumlu tuttuğu suçladığı İran, Trump yönetimine yolladığı mektupta, saldırıdan sorumlu olmadığını ve kendisine yönelecek askeri bir saldırıya derhal ciddi misilleme yapacaklarını bildirdi.
İki ülke arasında diplomatik ilişkiler kesik olduğu için İran'in İsviçre büyükelçiliği üzerinden gönderilen resmi mektupta İran kendilerine bir askeri saldırı olursa, buna yanıtlarının "saldırının kaynağıyla sınırlı olmayacağını" bildirdi.
İran resmi haber ajansı ISNA tarafından duyurulan habere göre Tahran, Washington yönetimine bir kez daha Suudi Arabistan'daki petrol rafinerisine yönelen saldırıyla ilgisi bulunmadığını da yazdı.
Cumartesi günü Suudi Arabistan'da Aramco şirketinin işlettiği Abkaik rafinerisi ve Khurais petrol sahasına yönelen füzel saldırıları, krallığın petrol üretiminin yarıya düşmesine yol açmıştı.
İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani bugün yaptığı açıklamada Suudi petrol tesislerini Yemen'deki Husilerin bir uyarı olarak hedef aldıklarını söyledi.
Yemen'deki iç savaşta Suudi Arabistan ABD'nin de desteğiyle hükümeti desteklerken İran da Husi isyancıların yanında yer alıyor.
İran Cumhurbaşkanı kabine toplantısından sonra yaptığı açıklamada "Yemenliler hastane vurmadı, okul vurmadı, Sanaa pazarını vurmadılar. Sadece bir sanayi tesisini vurdular" diye konuştu.
Yemen'deki Husiler de saldırının sorumluluğunu üstlendi fakat ABD'deki Trump yönetimi saldırıların İran'dan fırlatılan Cruise füzeleriyle gerçekleştirildiğinde ısrar ediyor.
Saldırıdan sonra Suudi Arabistan veliaht prensi Muhammed bin Salman Güney Kore'den ülkenin hava savunma sistemlerinin güçlendirilmesi için destek istedi.
Güney Kore haber ajansı Yonhap'ın haberine göre, iki ülke temsilcileri bu konuda görüşmeleri sürdürme konusunda hemfikir oldular.
ABD'den İran'a suçlama
ABD, Suudi Arabistan'da petrol tesislerine yapılan saldırının İran'dan düzenlendiğinde ısrarlı ve saldırıda kullanılan insansız hava araçları (İHA) ile füzelerin kalkış noktalarını tam olarak tespit ettiklerini söylüyor.
CBS televizyonuna Washington'dan konuşan üst düzey yetkililer, Cumartesi günü düzenlenen saldırıda 20'yi aşkın insansız hava aracı (İHA) ve seyir (Cruise) füzelerinin kullanıldığını ve bunların İran'ın güneyinde bulunan Basra Körfezi'nin kuzey ucundan fırlatıldığını söyledi.
Bu iddiaların hangi kanıtlara dayandırıldığı ise açıklanmadı.
AFP'ye konuşan Amerikalı bir yetkili, delillerin toplanmakta olduğunu ve gelecek hafta yapılacak olan Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda Avrupalı müttefiklere sunulacağını söyledi.
Suudi Arabistan'ın hava savunma sistemleri Yemen'den gelecek saldırılara karşı güneye konuşlandırıldığı için bu saldırıları durduramadığı da söyleniyor.
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