AA

Suudi Arabistan dışında yaşayan rejim muhalifleri, demokrasi talebiyle "Ulusal Kurul" isminde bir parti kurduklarını açıkladı. Kurulan Ulusal Kurul Partisi'nin Suudi Arabistan Krallığı'nda yönetim için demokratik bir mekanizmanın tesisinin hedeflendiği belirtildi.

"SİYASİ SUİKASTLAR VE BASKI ARTTI"

AA'da yer alan habere göre yapılan açıklamada, parti kurmaya iten sebepler, siyasi suikastlar, artan tutuklamalar, baskı ve şiddet gibi uygulamaların yönetimin davranışı haline gelmesi olarak sıralandı. Partinin diplomasi ve dış anlaşmazlıkların çözümünde uluslararası kurumlarla iş birliği ve diplomasi yollarını tercih etme, ülkelerin egemenliğine saygı yöntemini kullanacağı vurgulandı.

"OTORİTENİN KAYNAĞI HALKTIR"

"Otoritelerin kaynağının halk olduğuna inanıyoruz" denilen açıklamada, "Bunun anlamı, rüştünü ispatlamış her kişinin aday olma ve seçilmiş bir parlamenter mecliste kendisini temsil edecek kimseyi seçme hakkı vardır" ifadelerine yer verildi.

"YASAMA, YÜRÜTME VE YARGI AYRILMALI"

Açıklamada ayrıca ülkede yasama, yürütme ve yargının anayasal ölçülere göre birbirinden ayrılması gerektiği hatırlatıldı. Açıklamaya göre, Ulusal Kurul Partisi'nin kurucuları arasında Medavi er-Reşid (akademisyen),Ahmed el-Muşeyhas (Şii aktivist),Said el-Gamidi (akademisyen),Yahya Asiri (hukukçu),Abdullah el-Avde (tutuklu İslam aliminin oğlu),Ömer ez-Zehrani (aktivist) yer alıyor. Ülkeleri dışında yaşamak zorunda kalan kurucuların, İngiltere, ABD ve Kanada'da yaşadıkları biliniyor.

SUUDİ ARABİSTAN'DA SİYASAL PARTİLER YASAK

Gelişmeye ilişkin Suudi Arabistan makamlarınca henüz bir açıklama yapılmazken, kraliyet rejimi uygulanan ülkede siyasi partilerin kuruluşu yasak.