Suudi kardeşlerin Avustralya'daki sır ölümünde trajik detay

HABERTURK.COM

24 yaşındaki Asra Abdullah Alsehli ve 23 yaşındaki Amaal Abdullah Alsehli, 2017 yılında Suudi Arabistan'dan Avustralya'nın Sydney kentine taşındılar. Washington Post'un haberine göre davayla ilgili bilgisi olan birden fazla kaynak, kardeşlerin Avustralya'ya sığınma talebinde bulunduklarını söyledi.

Görgü tanıklarına göre kardeşler ölümlerinden önceki aylarda güvenliklerinden giderek daha fazla korkar hale geldi. Bina yönetiminden bir kişi "Paranoyak mıydılar? Evet. Korktular mı? Evet. Neden? Niye? Bilmiyoruz" dedi.

Yetkililer kardeşlerin nasıl öldüklerini hala bilmediklerini belirtti. Kardeşlerin öldüğü binada zorla giriş belirtisi olmadığı ifade edildi. Polis, apartman kompleksinin güvenlik kamerası görüntülerine el koydu.

ŞİDDET GÖRDÜĞÜ İÇİN ŞİKAYETÇİ OLDU

Elde edilen bilgilere göre, kardeşler başlangıçta Fairfield bölgesine yerleştiler ve yeni göçmenler için popüler bir iş olan trafik kontrolörleri olarak çalıştı. Ardından ise BMW araba aldılar ve haftada yaklaşık 500 dolarlık kira ödediler.

Kardeşlerden büyük Asra Abdullah Alsehli 2018 yılında aile içi şiddet için başvurdu, ancak daha sonra şikayetini geri çekti. Ancak olaya karışan adam Suudi değildi ve yakın zamanda kız kardeşlerle herhangi bir teması olmadı.

Kardeşler sonrasında 2020 civarında Canterbury'ye taşındılar. Görgü tanıkları, son aylarda, kadınların güvenliklerinden korkmaya başladıklarını ifade etti. Bina yöneticilerine "iki araba arasında" gizlenen şüpheli birini gördüklerini söylediler. Ancak çalışan, "şüpheli" olduğunu gösterecek hiçbir şey olmadığını söyledi.

TATİLDE KAÇAN KIZ KARDEŞLER MİYDİ?

Hafta sonu Orta Doğu haber kuruluşlarındaki raporlar, kız kardeşlerin Reem ve Rawan olarak bilinen ve bir aile tatilinde 5000 dolar ile Hong Kong'a kaçan ünlü kardeşler olabileceğini iddia etti.

Reem ve Rawan isimlerini kullanan diğer bir grup kız kardeş, İslam'ı terk edip tatildeyken gizlice biriktirdikleri 5000 dolarla ailelerinden kaçmış, Suudi yetkililerin talebi üzerine 2018'de Hong Kong'da gözaltına alınmıştı. Ancak bu kardeşler ile temasta olan bir grup Herald'a, onların açıklanmayan bir ülkede hayatta ve iyi olduklarını doğruladı.

İsminin açıklanmaması kaydıyla konuşan başka bir kişi ise ölen kız kardeşlerin Avustralya'ya Ürdün ve Dubai üzerinden geçtiğini söyledi. Ancak vize durumları hakkında konuşmamayı tercih etti.

Suudi Arabistan'daki ailenin ise kardeşlere ait fotoğrafların sızdırılmasını istemediği ancak Avustralya makamlarının tanık çıkma ihtimali nedeniyle görselleri basında paylaştığı belirtildi.

Basına henüz açıklanmayan toksikoloji raporu ile kardeşlerin intihar etmiş olabileceği iddiaları konuşulsa da soruşturma yapılıp yapılmayacağına adli tabip, polis kanıtlarını ve otopsi sonuçlarını inceledikten sonra karar verecek.

* Haberin görseli Avustralya Polisi'nden servis edilmiştir.