İngiliz The Guardian gazetesinin aktardığına göre, Suudi Arabistan Krallığı, bu yıl içerisinde kadınlara da bir erkeğin izni olmaksızın tek başına yurt dışına çıkabilmelerine izin vermeyi planlıyor.

Suudi Arabistan'da 21 yaşın altındaki erkekler ve kadınlar yakın bir akrabasının izni olmadan ülkeden ayrılamıyor.

Suudi Arabistan'da yayımlanan Okaz gazetesindeki haberde de söz konusu yasağın 18 yaş üstü kadınlar için kaldırılmasından söz edilirken, bu yasağın 21 yaşın altındaki erkekler için de kaldırılacağı ifade edildi.

Suudi Arabistan'da halen kadınlar yasalar gereği, evlilik, boşanma veya pasaport edinme gibi tercihleri için yakın bir erkek akrabasından izin almak durumunda kalıyor. Sistem ayrıca kadınların aile içi şiddet, cinsel saldırı veya boşanmalarda çocuğun velayet hakkı gibi durumlarda yardım almalarını zor hale getiriyor.

Suudi Arabistan'da geçen yıl eylül ayında kadınlara ehliyet alma ve araç kullanma izni verilmişti.