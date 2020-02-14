14 ŞUBAT 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
ABD ve Avrupa'da milyar dolarlık yatırımlar yapan Suudi Arabistan yönetiminin İngiltere Premier Ligi'nde mücadele eden Newcastle United'ı satın alma girişimlerinin içerisinde bulunduğu Batı'daki yatırımlarının arkasında ABD'li bir televizyon yapımcısının olduğu iddia edildi.
Wall Street Journal'ın haberine göre, Kardashian ailesinin de yakın arkadaşı olan eski televizyon yapımcısı Carla DiBello, Suudi yatırım fonlarında son dönemde etkisini artıran aktörlerden biri haline geldi.
DiBello'nun Suudi Arabistan Kamu Yatırım Yonu (PIF) yapacağı yatırımlar için yabancı şirketlerle görüşmeler ayarladığı ve taraflardan danışmanlık ücreti aldığı iddia edildi.
DiBello'nun 300 milyar dolarlık kamu fonu üzerindeki etkisinin Riyad'da da bazı rahatsızlıklara yol açtığı belirtiliyor. Zira herhangi bir bankacılık ve sözleşme hukuku deneyimi olmayan DiBello'nun LinkedIn sayfasında, özel sermaye pazarı üzerine sadece 3 günlük bir üniversite kursuna giderek buradan sertifika aldığı görülüyor.
PIF'de görev yapan Suudi yetkililerin WSJ'ye verdiği bilgiye göre, DiBello'nun PIF'in başında bulunan 48 yaşındaki Yasir El-Rumayyam ile olan ilişkisi, ABD'li eski tv yapımcısının yükselişinde büyük rol oynuyor. Yatırımlardan beklenen performansın alınamaması ise PIF içerisinde tepkilere neden oluyor.
DiBello'nun Suudi çevrelerinde yükselişinin ise geçtiğimiz Ekim ayında Kızıldeniz'de bir mega yatta yapılan etkinlikte başladığı belirtiliyor. Veliaht Prens Muhammed bin Selman tarafından organize edilen ve birçok iş insanının katıldığı etkinliğin ardından DiBello'nun yakın çevresine PIF içerisinde danışman olarak artan rolünden bahsettiği belirtiliyor.
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