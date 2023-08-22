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        Haberler Spor Futbol Dünya Futbolu Suudi ekibi Al Nassr, Portekizli Otavio'yu transfer etti - Futbol Haberleri

        Suudi ekibi Al Nassr, Portekizli Otavio'yu transfer etti

        Suudi Arabistan Birinci Futbol Ligi takımlarından Al Nassr, Portekizli futbolcu Otavio'yu renklerine bağladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.08.2023 - 21:27 Güncelleme: 22.08.2023 - 21:27
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        Otavio da Al Nassr'da!
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        Portekizli yıldız Cristiano Ronaldo'nun da formasını giydiği Suudi ekibi, 28 yaşındaki orta saha oyuncusunun transferini sosyal medya hesabından duyurdu.

        Otavio, geçen sezon Porto'da tüm kulvarlarda çıktığı 44 maçta 7 gol attı.

        Al Nassr'ın Portekizli futbolcu için 60 milyon avro bonservis ödediği basına yansıdı.

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