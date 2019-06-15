Suriye'deki yerel kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Suudi Arabistan'ın Körfez İlişkileri Bakanı Tamer El Sabhan, ABD'nin terör örgütü DEAŞ karşıtı uluslararası koalisyon nezdindeki temsilcisi William Robak ile YPG/PKK işgalindeki bölgelere ziyaret gerçekleştirdi.

ARAP AŞİRETLERLE GÖRÜŞTÜ

AA'daki habere göre Suudi Bakan Sabhan, Deyrizor ilinin doğusundaki El Ömer Petrol sahasında Arap aşiretlerinin temsilcileri ile de bir araya geldi. Toplantıda, terör örgütü DEAŞ'a karşı sözde mücadeleye ve bölgedeki Araplara yardım sözünde bulunan El Sabhan, karşılığında terör örgütü YPG/PKK'ya destek istedi.

"TÜRKİYE İLE YAKINLAŞMAYIN"

Kaynaklar, El Sabhan'ın ayrıca, Türkiye ve Katar ile yakınlaşmamaları konusunda aşiretleri uyardığını belirtti. Bakan El Sabhan, daha önce de terör örgütü YPG/PKK'nın işgalindeki bölgelere ziyaretlerde bulunmuştu.