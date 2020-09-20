Suudi Arabistan Haber Ajansının (SPA) verdiği haberde, Suudi Arabistan topraklarına düşen roketin Yemen'in içinde Husiler tarafından fırlatıldığı belirtildi.

Açıklamada, roketin düştüğü Cazan kentinde 3 aracın zarar gördüğü, hafif şekilde yaralanan 5 sivilin hastaneye kaldırıldığı kaydedildi.

Konuya ilişkin Husiler'den henüz bir açıklama yapılmadı.