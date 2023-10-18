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        Haberler Dünya Suudi Arabistan’dan vatandaşlarına Lübnan’ı terk edin çağrısı

        Suudi Arabistan’dan vatandaşlarına Lübnan’ı terk edin çağrısı

        Suudi Arabistan'ın Beyrut Büyükelçiliği, vatandaşlarına Lübnan'ı terk etmeleri çağrısında bulundu.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 18.10.2023 - 21:10 Güncelleme: 18.10.2023 - 21:10
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        Suudi Arabistan'dan Lübnan'ı terk edin çağrısı
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        İsrail ve Hamas arasındaki çatışmalar sürerken, Lübnan’dan İsrail topraklarına aralıklarla saldırılar devam ediyor. Suudi Arabistan’ın Beyrut Büyükelçiliği, bölgedeki son gelişmelerin ardından vatandaşlarına derhal Lübnan’ı terk etmeleri çağrısında bulunarak, Lübnan’a seyahat uyarısı yayınladı.

        Büyükelçilik ayrıca, Lübnan'daki vatandaşlarına dikkatli olmaya ve toplantı veya gösterilerin yapıldığı yerlerden uzak durmalarını istedi.

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