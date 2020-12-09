Suudi Arabistan’dan Sudan’a Hedasi Barajı desteği

AA

Sudan resmi haber ajansının haberine göre, Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Bin Ferhan, resmi temaslar kapsamında geldiği Sudan’ın başkenti Hartum’da Başbakan Abdullah Hamduk ile bir araya geldi.

Dışişleri Bakanı Ömer Kameruddin’in de hazır bulunduğu görüşmede Bin Ferhan, Sudan’ın Hedasi Barajı müzakerelerindeki tutumunu desteklediklerini, tüm taraflar için tatmin edici ve bağlayıcı bir anlaşmaya varmak için diyalogun önemli olduğunu söyledi.

Başbakan Hamduk da Yemen, Suriye ve Libya’daki bölgesel anlaşmazlıkların dış müdahale olmadan, barışçıl yollardan ve uluslararası hukuk temelinde çözüme kavuşturulması gerektiğini ifade ederek, Riyad yönetiminin, ülkesinin ABD’nin terörü destekleyen devletler listesinden çıkartılmasındaki çabalarını takdir etti.

Görüşmede ayrıca Kızıldeniz'e kıyısı bulunan devletlerin güvenliğiyle ilgili gelişmeler de ele alındı.

Bin Ferhan, Sudan Egemenlik Konseyi Başkanı Orgeneral Abdulfettah el-Burhan ile de bir araya geldi.

Egemenlik Konseyinden yapılan açıklamaya göre taraflar, Kızıldeniz'in güvenliğini sağlamak için iki ülke arasındaki iş birliğinin önemini vurguladı.

Bin Ferhan, Suudi Arabistan’ın, iki ülke arasındaki ikili ilişkileri güçlendirme, bölgesel ve uluslararası ortak çıkarları ilgilendiren meselelerde koordinasyon sağlama konusundaki istekliliğini ifade etti.

Burhan da sel felaketi ve Kovid-19 başta olmak üzere destekleri sebebiyle Suudi Arabistan’a teşekkür etti.