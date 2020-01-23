Suudi Arabistan yönetimi Veliaht Prens Selman'ın Jeff Bezos'un telefonunu hacklediği iddiasını reddetti

23 OCAK 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
Suudi Arabistan yönetimi, Veliaht Prens Muhammed bin Selman'ın Amazon ve Washington Post'un sahibi Jeff Bezos'un telefonunu hacklediği iddialarını reddetti.
İngiltere'de yayımlanan Guardian gazetesi, 1 Mayıs 2018'de Muhammed bin Selman'ın WhatsApp hesabından Bezos'a zararlı yazılım içerdiği öne sürülen bir video gönderilmesinden sonra telefondan büyük çapta verinin indirildiğini öne sürmüştü.
Guardian'ın haberinde bu olaydan beş ay sonra Washington Post yazarı Cemal Kaşıkçı'nın Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğu'nda öldürüldüğü, dokuz ay sonra da bulvar gazetesi National Enquirer'da Bezos'un özel hayatına ilişkin haberlerin yayımlanmaya başladığına dikkat çekildi.
Haberde, Muhammed bin Selman'la National Enquirer'ın sahibi olan şirketin CEO'su David Pecker'ın yakın ilişkisi olduğu öne sürüldü.
Suudi Arabistan'ın ABD Büyükelçiliği iddialara Twitter üzerinden yanıt verdi.
Elçiliğin mesajında "Jeff Bezos'un telefonunun hacklenmesinin arkasında Krallığın olduğu yolundaki haberler saçma. Gerçeklerin ortaya çıkması için bu iddialarla ilgili soruşturma başlatılması çağrısında bulunuyoruz" denildi.
Bezos, Şubat 2019'da eski FOX TV sunucusu kız arkadaşı Lauren Sanchez'e gönderdiği mesajları yayımlayan National Enquirer'ı şantajla suçlamıştı.
Bunun bir ay öncesinde Bezos'un 25 yıllık eşi MacKenzie Bezos boşanacaklarını açıklamıştı.
Geçen Mart'ta Bezos'un yaptırdığı özel soruşturmada telefonun hacklenmesinden Suudi Arabistan sorumlu tutulmuştu.
Guardian gazetesi, güvenlik uzmanlarına dayanarak Bezos'un Washington Post'un Suudi Arabistan'la ilgili haberleri nedeniyle hedef alınmış olabileceğini yazdı.
Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı 2 Ekim 2018'de öldürülmüştü.
Amerikan Merkezi Haber Alma Örgütü (CIA) ve Batılı hükümetler, cinayet emrini Muhammed bin Selman'ın verdiğine inandıklarını söylüyor.
Cinayetle ilgili olarak Suudi Arabistan'da açılan davada Aralık'ta beş kişi idam cezasına çarptırılırken, Muhammed bin Selman'a yakın isimler serbest bırakılmıştı.
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