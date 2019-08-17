Suudi Arabistan Yemen'den havalanan İHAyı düşürdü

Suudi Arabistan'a ait El-İhbariyye kanalında yayımlanan Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyonun yazılı açıklamasında, Yemen'in Amran kentinden havalanan İHA'nın düşürüldüğü ifade edildi.

İHA'nın hedefine ilişkin bilgi verilmedi.

Husilerin Askeri Sözcüsü Yahya Seri, Suudi Arabistan'ın güneyindeki Abha Havalimanı'ndaki stratejik noktaların Kasıf-2 tipi İHA'larla vurulduğunu söylemişti.

Yemen'deki Husiler, son zamanlarda genellikle Suudi Arabistan hava savunma sistemi tarafından etkisiz hale getirilen orta ve uzun menzilli balistik füzelerin yanı sıra İHA'ları da kullanarak, Cazan ve Abha havalimanları başta olmak üzere, ülkenin bazı bölgelerini hedef alıyor.