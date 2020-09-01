Suudi Arabistan Yemen'deki koalisyona yeni komutan atadı

AA

Suudi Arabistan resmi ajansı SAP'ın haberine göre, Kral Selman tarafından Yemen'deki koalisyon güçlerinin başına Ortak Kuvvetler Komutanı olarak atanan Eziyma, Suudi Arabistan Genelkurmay Başkan Yardımcılığı görevini de sürdürecek.

Kral Selman dün yayımladığı kararnameyle, Ortak Kuvvetler Komutanı General Fehd bin Turki bin Abdulaziz Al Suud ile Cevf bölgesi Emir Vekili Prens Abdulaziz bin Fehd bin Turki bin Abdulaziz Al Suud'u yolsuzluk suçlamasıyla görevlerinden almıştı.

Denetleme ve Yolsuzlukla Mücadele Kurumu, adı geçen yetkililerle ilgili yolsuzluk şüphesiyle soruşturma başlatmıştı.

Söz konusu kararların Veliaht Prens Muhammed bin Selman'ın yönlendirmeleri doğrultusunda alındığı ifade edilmişti.

Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın hüküm sürdüğü Yemen'de, İran destekli Husiler, Eylül 2014'ten bu yana Sana ve bazı bölgelerin kontrolünü elinde bulunduruyor.

Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten bu yana Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.