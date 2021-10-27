İHA

Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman, Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis ile Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'daki Al Yamamah Sarayı'nda bir araya geldi.

İHA'nın haberine göre; Veliaht Prens Selman'ın Ofis Müdürü Bedr el-Asakir yaptığı açıklamada, görüşmede iki ülke arasındaki ilişkilerin ele alındığını ifade ederek, ayrıca bölgesel ve uluslararası arenada iki ülkeyi ilgilendiren konular ve meseleler hakkında görüş alışverişinde bulunulduğunu açıkladı.