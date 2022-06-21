Veliaht Prens bin Selman, Sisi ile görüştü

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Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman, Türkiye ziyareti öncesi Mısır'da temaslarda bulundu.

Veliaht Prens Muhammed bin Selman, yarın Türkiye'yi de ziyaret edeceği üç ülkeyi kapsayan gezisinin ilk gününde dün Mısır Cumhurbaşkanı Abdülfettah Sisi ile görüştü.

Suudi Arabistan devlet haber ajansı SPA'da yer alan haberde, bin Selman'ın Mısır, Ürdün ve Türkiye'yi kapsayan gezisinde ikili ilişkileri geliştirmek için temaslarında bulunacağı ifade edildi.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN DUYURMUŞTU

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, cuma günü yaptığı açıklamada, bin Selman'ın Türkiye'ye geleceğini duyurmuştu. Erdoğan açıklamasında, "Çarşamba günü veliaht prens bu ziyareti gerçekleştiriyor. Ankara'da Külliye'de kendilerini konuk edeceğiz. İkili, heyetler arası görüşmeler yapacağız. Bundan sonraki sürece ilişkin Türkiye-Suudi Arabistan ilişkilerini çok daha yüksek seviyelere nerelere taşıyabiliriz, bunları değerlendireceğiz. Bu bir resmi ziyarettir. Bu resmi ziyaretle biz de resmi kabulümüzü yapacağız." demişti.