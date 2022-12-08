Habertürk
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Haberler Dünya

Suudi Arabistan ve Çin "kapsamlı stratejik ortaklık anlaşması" imzaladı

Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, Suudi Arabistan'a kritik bir ziyaret gerçekleştirdi. İki ülke liderleri, 'kapsamlı stratejik ortaklık anlaşması' imzaladı.

Giriş: 08.12.2022 - 18:22 | Güncelleme: ABONE OL
Suudi Arabistan ve Çin
Çin ve Suudi Arabistan arasında kritik anlaşma
0:00 / 0:00
AA / HABERTURK.COM

Suudi Arabistan ve Çin arasında "kapsamlı stratejik ortaklık anlaşması" imzalandı.

Suudi Arabistan resmi ajansı SPA'da yer alan haberde, 3 gün sürecek temasları kapsamında başkent Riyad'ta bulunan Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'in, Yamame Sarayı'nda, Veliaht Prens Muhammed bin Selman tarafından resmi törenle karşılandığı belirtildi.

Şi'nin törenin ardından Kral Selman bin Abdülaziz'le bir araya geldiği aktarılan haberde, görüşmede Suudi Arabistan ile Çin arasındaki tarihi dostluk ilişkileri ve iki ülkenin ortak çıkarları doğrultusunda ilişkileri ilerletme yollarının ele alındığı ifade edildi.

Haberde, görüşmenin ardından Kral Selman ile Çin Devlet Başkanı Şi'nin iki ülke arasında "kapsamlı stratejik ortaklık anlaşmasını" imzaladığı kaydedildi.

Çin Devlet Başkanı Şi, 3 günlük Suudi Arabistan ziyaretinde, Suudi Arabistanlı yetkililerle görüşmelerinin yanı sıra Çin-Arap Ülkeleri Zirvesi ve Çin-Körfez İşbirliği Örgütü Zirvesi'ne de katılacak.

SUUDİ ARABİSTAN VE ABD ARASINDAKİ GERGİNLİK

Rusya-Ukrayna Savaşı'nın enerji krizinin yıkıcı etkisini artırmasının ardından ABD, OPEC+ ülkelerinden petrol üretimlerini artırmasını istemiş, Suudi Arabistan'ın lideri olduğu OPEC+ teklifi reddetmişti.

Veliaht Prens Muhammed bin Salman'ın akrabası olan bir Suudi prens, ABD Başkan Biden ve ABD'yi hedef alarak Suudi Arabistan'ın tehdit edilmemesi konusunda Batı ülkelerini uyardı

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

ÖNE ÇIKAN HABERLER

Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları
Taze zencefil çayı nasıl yapılır?
Taze zencefil çayı nasıl yapılır?
Hangi tatlı kaç kalori?
Hangi tatlı kaç kalori?
Eleştirilere yanıt
Eleştirilere yanıt
Herkes farklı hayvana odaklanıyor... Peki siz ilk bakışta ne gördünüz?
Herkes farklı hayvana odaklanıyor... Peki siz ilk bakışta ne gördünüz?

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.