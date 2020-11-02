Suudi Arabistan ve Bahreyn'de Kovid-19 kaynaklı can kayıpları arttı

AA

Suudi Arabistan Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, salgında 17 kişinin daha yaşamını yitirdiği, 381 yeni vaka tespit edildiği, 436 kişinin iyileştiği belirtildi.

Böylece virüs kaynaklı can kaybının 5 bin 437'ye, vaka sayısının 348 bin 37'ye yükseldiği ülkede, iyileşenlerin sayısı 334 bin 672'ye ulaştı.

- Bahreyn

Bahreyn Sağlık Bakanlığı da son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle 1 kişinin daha hayatını kaybettiğini, 279 yeni vaka tespit edildiğini, 278 kişinin sağlığına kavuştuğunu duyurdu.

Böylece ülkede toplam can kaybı 322'ye, vaka sayısı 81 bin 924'ye, iyileşenlerin sayısı 78 bin 997'ye yükseldi.