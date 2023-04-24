AA

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanlığı ve BAE haber ajansı WAM'dan yapılan yazılı açıklamalara göre, Bin Ferhan ile Al Nahyan telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Al Nahyan​​​​​​​, görüşmede, Suudi Arabistan'ın kendi vatandaşlarının yanı sıra BAE dahil bazı dost ve kardeş ülkelerin vatandaşlarını da Sudan'dan tahliye etmesinden ötürü Bin Ferhan'ı tebrik etti.

Görüşmede, Sudan'daki çatışmaların durması için yürütülen uluslararası çalışmalar ve tansiyonun düşürülmesinin yolları ele alındı.

Suudi Arabistan'ın Al Ekhbariya kanalında 22 Nisan'da yer alan haberde, Suudi Arabistanlı ve yabancı uyruklu 50 kişiyi taşıyan bir geminin Cidde Limanı'na vardığı, 11 ülkeden 108 kişiyi taşıyan 4 geminin daha Cidde Limanı'na ulaşacağı ifade edilmişti.

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanlığı, Sudan'da ikamet eden vatandaşların ve bazı dost ülkelerin misyonlarında görevli kişilerin Suudi Arabistan'a tahliyesine başlandığını duyurmuş, söz konusu "dost ülkeler" hakkında detay verilmemişti.

SUDAN'DA İÇ SAVAŞ

Sudan'ın başkenti Hartum ve diğer şehirlerde 15 Nisan sabahı ordu ile paramiliter HDK arasında silahlı çatışmalar başlamıştı.

Ordu ile HDK arasında "HDK'nin tamamen orduya katılmasını" öngören askeri güvenlik reformu konusunda son birkaç aydır yaşanan anlaşmazlık, sıcak çatışmaya dönüşmüştü.

Sudan Dışişleri Bakanlığı, Egemenlik Konseyi Başkanı ve Ordu Komutanı Orgeneral Abdulfettah el-Burhan'ın, orduyla çatışan HDK'nin feshedilmesi ve devlete karşı isyancı güç ilan edilmesi kararı aldığını, bu esasa göre davranılacağını bildirmişti.

BM İnsani Yardım Koordinasyon Ofisi, Sudan'daki çatışmalarda şimdiye kadar en az 427 kişinin öldüğünü, 3 bin 700'den fazla kişinin yaralandığını açıklamıştı.

Fotoğraf: AP

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