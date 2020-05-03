Suudi Arabistan televizyonu, "İsrail'le normalleşme" eleştirileri alan dizileri yayından kaldırmayacak

Mısırlı Amr Edib'in MBC Masr Televizyonu'nda sunduğu El-Hikaye programına canlı bağlanan MBC Medya Grubu Sözcüsü Mazin Hayek, "Mahrac 7" ve "Ümmü Harun" dizilerinde İsraille normalleşme propagandası yapıldığı eleştirilerine cevap verdi.
"Aksine MBC, Arap-İsrail çatışması başladığından bu yana Arap dünyasının perişanlığını yaşayan insanların kalplerine umut ve neşe vermeye çalışıyor." diyen Hayek, dizileri aleyhinde bu tür kampanyalara alışık olduklarını söyledi.
Başkaları gibi "Filistin davasının ticaretini yapmadıklarını ve İsrailli yetkilileri ağırlamadıklarını" ifade eden Hayek, bu nedenle normalleşmeyle suçlanmamaları gerektiğini belirtti.
Hayek, "Bu kampanyalar bizi durduramaz, korkutamaz da. Mahrac 7 ve Ümmü Harun dizileri devam edecek." ifadesini kullandı.
Suudi Arabistan'ın MBC1 televizyonunda yayınlanan "Mahrac 7" ve "Ümmü Harun" dizilerine, Arap ülkeleriyle İsrail arasındaki ilişkilerin geliştirilmesi adına Filistinlileri kötüleme ve tarihi gerçekleri çarpıtma eleştirileri yöneltiliyor.
Söz konusu diziler başta Filistin olmak üzere pek çok Arap ülkesinden izleyicilerin tepkisine neden olurken, sosyal medyadaki paylaşımlarda, hisselerinin çoğunun Suudi Arabistan'a ait olduğu MBC Medya grubuna bağlı kanalın boykot edilmesi çağrıları yapılıyor.
Körfez ülkelerinde son dönemde İsrail ile ilişkileri normalleştirmek ve bunun mümkün olduğu yönünde bir kamuoyu algısı oluşturma çabasına girildiği gözlemleniyor.
Normalleşme yönündeki adımlar karşılıklı toplantılar, ziyaretler ve çalıştaylarla destekleniyor. Başta Filistin halkı olmak üzere bölge halklarının karşı çıktığı ABD Başkanı Donald Trump'ın İsrail-Filistin sorununa çözüm bulmak üzere ortaya attığı sözde Ortadoğu Barış Planı da birçok körfez ülkesinde kabul görmüştü.
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