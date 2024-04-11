Suudi Arabistan Süper Kupas'ını Jorge Jesus'lu Al Hilal kazandı
Fenerbahçe'nin eski teknik direktörü Jorge Jesus'un çalıştırdığı Al Hilal, Al Ittihad'ı 4-1 mağlup ederek Suudi Arabistan Süper Kupası'nı kazandı.
Al Hilal, Suudi Arabistan Süper Kupası finalinde Al Ittihad'ı 4-1 mağlup ederek şampiyon oldu.
Teknik direktörlüğünü Portekizli Jorge Jesus'un yaptığı Al Hilal, Süper Kupa finalinde Al Ittihad ile karşılaştı.
Kral Abdullah Spor Kenti Stadı'ndaki mücadeleyi 4-1 kazanan Al Hilal, organizasyonda 4. kez kupayı müzesine götürdü.
Tüm kulvarlarda üst üste 34. galibiyetini alan Suudi Arabistan temsilcisi, bu alandaki dünya rekorunu da geliştirdi.