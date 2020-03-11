11 MART 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
Suudi borsası Tadawul'dan yapılan yazılı açıklamada, "Saudi Aramco, maksimum sürdürülebilir kapasitesini günlük 12 milyon varilden 13 milyon varile çıkarmak için Suudi Enerji Bakanlığından talimat almıştır." ifadesi kullanıldı.
Tadawul'dan dün yapılan açıklamada ise Saudi Aramco'nun 1 Nisan'dan itibaren müşterilerine günlük 12,3 milyon varil ham petrol tedarik edeceği belirtilmişti.
Böylece, dünyanın en büyük petrol ihracatçısı Suudi Arabistan'ın günlük ham petrol üretiminin 9,7 milyon varilden 13 milyon varile yükselmesi olasılığı gündeme gelirken, bunun gerçekleşmesi halinde küresel petrol piyasasında ek olarak günlük 3,3 milyon varil arz fazlası oluşma riski de ortaya çıktı.
Ayrıca, Suudi Arabistan geçen hafta sonu nisan ayından itibaren müşterilerine varil başına 8 dolar indirimle ham petrol satabileceğini açıklamıştı.
Rusya Enerji Bakanı Aleksandr Novak, dün Rus devlet kanalı Rossiya-24'e yaptığı açıklamada, ülkesinin kısa vadede günlük üretimini 250-300 bin varil, genel olarak ise 500 bin varil düzeyinde artırabileceğini belirtmiş ve petrol fiyatlarının toparlanmasının aylar alacağını vurgulamıştı.
Suudi Arabistan liderliğindeki Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ile Rusya önderliğindeki bazı OPEC dışı petrol üreticisi ülkeleri kapsayan OPEC+ grubu, cuma günü Avusturya'nın başkenti Viyana'da sona eren toplantısında, petrol üretimlerinde ek kesinti kararı alamamış, bunun ardından petrol fiyatlarında sert düşüş olmuştu.
Pazartesi günü Brent türü ham petrolün varil fiyatı 31,27 dolara, ABD'nin Batı Teksas (WTI) ham petrolünün varil fiyatı da 27,34 dolara kadar gerileyerek 12 Şubat 2016'dan sonraki en düşük seviyeyi görmüştü. Her iki petrol türünün günlük yüzde 30'luk kaybı ise Ocak 1991'deki Körfez Savaşı'ndan bu yana en büyük yüzdelik düşüş olarak kayıtlara geçmişti.
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