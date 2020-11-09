Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon, Husilere ait İHA'yı düşürdüğünü duyurdu

AA

Suudi Arabistan resmi ajansı SPA'nın haberine göre, Koalisyon Güçleri Sözcüsü Turki el-Maliki, Husi milislerin Yemen'den Suudi Arabistan'ın güneyine gönderdiği patlayıcı yüklü İHA'nın imha edildiğini belirtti.

Maliki, söz konusu İHA'nın "kasıtlı olarak sivil yerleşim bölgelerine gönderildiğini" kaydetti.

Yemen'deki İran destekli Husiler, sık sık Suudi Arabistan'ın güney bölgelerini hedef alıyor.

Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın hüküm sürdüğü Yemen'de Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin kontrolünü elinde bulunduruyor. Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten bu yana Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.