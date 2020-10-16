Suudi Arabistan, Mısır, Libya ve BAE'de Kovid-19'dan ölümler arttı

Suudi Arabistan Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, salgında son 24 saatte 17 kişi daha yaşamını yitirdi, 433 yeni vaka tespit edildi.
Son verilerle ülkede virüs kaynaklı can kaybı 5 bin 144'e, vaka sayısı 341 bin 495'e, sağlığına kavuşan hasta sayısı ise 327 bin 795'e çıktı.
- Mısır
Mısır Sağlık Bakanlığının sosyal medya hesabından yapılan yazılı açıklamaya göre, ülkede 11 kişi daha Kovid-19 nedeniyle yaşamını yitirdi, 118 kişide virüs tespit edildi, 91 kişi sağlığına kavuştu.
Ülke genelinde toplam can kaybı 6 bin 88'e, vaka sayısı 105 bin 33'e, sağlığına kavuşanların sayısı da 98 bin 11'e çıktı.
- Libya
Libya hükümetine bağlı Hastalıklarla Mücadele Ulusal Merkezi, Kovid-19 hastası 18 kişinin daha hayatını kaybettiğini, 1169 kişide de virüs tespit edildiğini duyurdu.
Toplam can kaybının 699'a, vaka sayısının 47 bin 845'e yükseldiği bilgisi verilen açıklamada, iyileşenlerin sayısının ise 26 bin 62'ye ulaştığı kaydedildi.
- BAE
BAE Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, son 24 saatte 3 kişi daha Kovid-19 nedeniyle yaşamını yitirdi, 1412 kişide virüs tespit edildi.
Son verilerle ülkede toplam can kaybı 455'e, vaka sayısı 112 bin 849'a, sağlığına kavuşanların sayısı da 104 bin 943'e çıktı.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!