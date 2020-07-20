Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdülaziz el-Suud hastaneye kaldırıldı.

Olayın ardından ortaya çıkan söylentilerde, Kral Selman´ın koronavirüs (Covid-19) nedeniyle hastaneye kaldırıldığı iddia edildi.

Suudi Arabistan resmi haber ajansı SPA, Kral Selman´ın safra kesesindeki bir rahatsızlık nedeniyle hastaneye kaldırıldığını ve gerekli testlerin yapıldığını duyurdu.