Kral Selman taburcu edildi

Suudi Arabistan Kraliyet Divanından yapılan yazılı açıklamada, Kral Selman'ın tıbbi tetkikler, tedavi ve iyileşme sürecinin ardından hastaneden taburcu edildiği belirtildi.

Kral Selman, 8 Mayıs'ta Cidde kentindeki Kral Faysal Uzman Hastanesi'ne götürülmüş, kolonoskopi yaptırmıştı. AA'nın haberine göre; Selman'ın sonuçlarının temiz çıktığı ancak istirahat amaçlı bir süre hastanede kalacağı bildirilmişti.