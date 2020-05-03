Suudi Arabistan koronavirüs nedeniyle harcamalarında büyük kısıntıya gidiyor

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Suudi Arabistan Maliye Bakanı Muhammed el-Cedan, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle gelirlerde yaşanan düşüşe mukabil harcamaları azaltmak için sıkı tedbirler alacaklarını söyledi.

Al Arabiya Televizyonu'na konuşan Cedan, "Suudi Arabistan'ın, petrol ve petrol dışı gelirlerde salgın kapsamında alınan kısıtlama kararları nedeniyle yaşanan düşüş göz önüne alındığında bütçe harcamalarını büyük ölçüde düşürmesi gerekiyor." dedi.

Suudi Arabistan'ın bu konuda çok sıkı ve hatta "acı verici" önlemler alacağını, yaşanan krizin üstesinden gelmek için tüm seçeneklerin değerlendirileceğini belirten Cedan, bazı projelerin salgın nedeniyle ilerleyen tarihlerde hayata geçirileceğini kaydetti.

Cedan, koronavirüsün etkisini henüz önemli ölçüde yansıtmadığını ve gerçek etkinin ikinci çeyrek ve sonrasında ortaya çıkacağını belirtti.

Borçlanmaya ilişkin Cedan, koronavirüs öncesinde planlandığından 26,7 milyar dolar daha fazla olarak toplam 58,7 milyar dolar borçlanma yapılacağını söyledi. Buna göre, Suudi Arabistan'ın genel borcu 2019'un sonuna göre bu yılın ilk çeyreğinde yüzde 6,7 artışla toplam 192,9 milyar dolara yükselecek.

Önceki açıklamalarında koronavirüsle birlikte hükümetin bütçesinden 50 milyar riyal düşürdüğünü belirten Bakan Cedan, son açıklamasında bunun yeterli olmadığını bildirdi.

Suudi Arabistan Maliye Bakanı Muhammed el-Cedan, sözlerini, "Ne Suudi Arabistan ne de dünya koronavirüs öncesi gibi olmayacak. İkinci Dünya Savaşı'ndan bu yana benzeri bir kriz yaşanmadı." ifadesiyle sonlandırdı.

- Koronavirüsle gelen bütçe durumu

Suudi Arabistan, bütçesinin yüzde 70'i petrole dayanan, dünyanın en büyük petrol ihracatçısı ve üretimde üçüncü sırada yer alan bir ülke.

Kovid-19 nedeniyle ham petrol ihtiyacında yaşanan gerilemeden dolayı yılbaşından bu yana fiyatlarda yüzde 60 düşüş yaşandı.

Suudi bütçesi bu yılın ilk çeyreğinde (9,1 milyar dolar) açık verdi.

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody's, Suudi Arabistan'ın "A1" seviyesindeki kredi notunu korurken, görünümünü "durağan"dan "negatif"e çevirdi.

Önceki beklentilere göre yüzde 6,4 olan bütçe açığı yerini koronavirüsün yaygınlaşması sonrasında yüzde 7 ila 9 arasında bir yükseliş beklentisine bıraktı.

Suudi Arabistan 2020 bütçesine ilişkin yapılan açıklamada, bu yılki gelirlerin 222 milyar dolara karşılık harcamaların 272 milyar dolar olacağı buna göre 50 milyar dolar açık beklendiği belirtilmişti.

Suudi Arabistan'daki son verilere göre, koronavirüs nedenli ölüm sayısı 176'ya çıkarken, ülkede toplam vaka sayısı 25 bin 459'a yükseldi.

,Hamdi Yıldız