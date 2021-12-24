Suudi Arabistan kendi balistik füzesini mi üretiyor?

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ABD istihbarat yetkilileri, Suudi Arabistan'ın Çin'in de desteği ile kendi balistik füzesini geliştirdiğini belirtti.

CNN'in özel haberine göre, Suudi Arabistan Çin ordusundan hassas füze teknolojisi ithal etti ve kendi balistik füzelerini üretmeye başladı. Planet Labs'in uydu görüntülerinde de Suudi Arabistan'daki hareketlilik gözler önüne serildi.

Biden yönetimi şimdi, Suudi Arabistan'ın balistik füze ilerlemelerinin bölgesel güç dinamiklerini önemli ölçüde değiştirip değiştiremeyeceği gibi acil sorularla karşı karşıya.

CNN'in ulaşmayı denediği Ulusal Güvenlik Konseyi ve CIA konuya ilişkin açıklama yapmayı reddetti. Çin'in Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü ise açıklamasında iki ülkenin stratejik partnerler olduğunu ve her alanda dostane bir işbirliği içinde olduklarını belirtti.