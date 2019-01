" Suudi Arabistan'ın Jerry Seinfeld'i olarak bilinen Fahad al-Butairi'nin arkadaşı olan Amerikalı yazar Kirk Rudell, geçen hafta konuyla ilgili attığı tweetlerin viral olmasının ardından açıklamalarda bulundu.

Arkadaşı ve eşinin dünyaya neler katabileceğini görmek istediğini vurgulayarak, attığı tweetlerden sonra ABD yönetiminden insanların harekete geçtiğini ifade etti.

Fahad el-Butairi, Bob Marley'nin dünyaca ünlü şarkısı "No Woman, No Cry"ı (Hayır Kadın, Ağlama) değiştirerek "No Woman, No Drive" (Hayır Kadın, Otomobil Sürme) demişti.

Loujain el-Hathloul, Sussex Düşesi Meghan Markle'ın yakın arkadaşı. Ve ayrıca, Suudi Arabistan'da araba kullanmaktan tutuklanan kadın hakları aktivistlerinden de biri. 2017 yılında Lıujain tutuklanmış, yazar Kirk Rudell telefonla eşi Fahad'a ulaşmış ve iyi olduğunu öğrenmiş, hatta genç kadının serbest bırakıldığını öğrenmişti. Ancak geçtiğimiz mart ayınca ikisi birden tutuklanmış, Fahad, Ürdün'den Suudi Arabistan'a BAE'den Loujain'e götürülmüştü. Loujain ise hala hapisteydi ve babası kızının vahşice işkence gördüğünü duyurmuştu.

Yazar Rudell, "Fahad'ın nerede olduğunu bilmiyorum. Twitter hesabını devre dışı bıraktı. Geçen bahardan beri ondan hiçbir iz bulamıyorum. Artık evli olmadıklarını okudum. Devrimci ya da şehit olmaya çalışmıyorlardı. Onlar sadece genç, yaratıcı insanlardı, aynı temel insan haklarını paylaşmaya çalışıyorlardı. Eğer onlara şans verilirse bu dünyada neler yapabileceklerini görmek isterim. Umarım bir gün onlarla o akşam yemeğini yiyebilirim." şeklinde açıklamada bulundu.

Fahad el-Butairi ve eşi Loujain el-Hathloul'un nerede oldukları bilinmiyor. Fahad'ın Twitter ve Instagram hesapları ise kapatılmış durumda.