Yemen'de Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon ve Husiler arasındaki askeri gerilim sürerken, Suudi Arabistan sınırları içinde de saldırılar düzenlenmeye devam ediyor.
Suudi devlet ajansının aktardığına göre, ülkenin Cidde kentinin kuzeyinde yer alan, devlet petrol şirketi Aramco'ya ait bir petrol dağıtım istasyona füze saldırısı düzenlendi. Ajans, doğrudan Husileri suçlamasa da olayı 'terör saldırısı' olarak nitelendirdi.
Yapılan açıklamada itfaiye ekiplerinin saldırı sonrası çıkan yangını başarılı bir şekilde söndürdüğü ve petrol tedariklerinin saldırıdan etkilenmediği bilgisi verildi.
Husilerin askeri sözcüsü Yahya Seri ise, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, yeni kullanıma soktukları Kudüs-2 füzesiyle Cidde'deki Aramco şirketine ait bir dağıtım istasyonunu hedef aldıklarını kaydetmiş, 'operasyonların süreceğini' söylemişti.
Yemen’de Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyona karşı savaşan İran yanlısı Husiler 15 Eylül 2019'da Aramco petrol şirketinin iki büyük tesisine silahlı insansız hava araçlarıyla saldırmış, günlük petrol üretimi 5 milyon varil azalmıştı.
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