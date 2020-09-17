Suudi Arabistan'ın Mekke Emirliği bölgesindeki ormanlarda yangın çıktı

Mekke Emirliği, Twitter hesabında yayınladığı açıklamada, Mekke'deki Meysan Sivil Savunma ekiplerinin Amed Dağı'ndaki ormanlık alanda çıkan yangını söndürmek için müdahale ettiği kaydedildi.

Açıklamada, yangın söndürme çalışmalarının devam ettiği belirtildi.

Sosyal medya kullanıcıları da Twitter'da "Amed Dağı yangını" etiketi açarak, yangının görüntülerini paylaştı.