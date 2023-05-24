Habertürk
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
KONUŞMAYI BAŞLAT
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Haberler Dünya

Suudi Arabistan ile Kanada arasındaki diplomatik ilişkiler 5 yılın ardından normale dönüyor

Suudi Arabistan ile Kanada, 5 yılın ardından diplomatik ilişkileri normale döndürme kararı aldı.

Giriş: 24.05.2023 - 22:01 | Güncelleme: ABONE OL
Suudi Arabistan ile Kanada arasındaki diplomatik ilişkiler 5 yılın ardından normale dönüyor
AA

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Veliaht Prens Muhammed bin Selman ile Kanada Başbakanı Justin Tredeau'nun yürüttüğü görüşmeler ışığında iki ülke arasındaki diplomatik ilişkilerin normale dönmesine karar verildiği belirtildi.

Söz konusu görüşmelerin, Kasım 2022'de Tayland'ın başkenti Bangkok'ta düzenlenen Asya Pasifik Ekonomik İşbirliği (APEC) Zirvesi sırasında gerçekleştirildiği aktarılan açıklamada, bu kararın iki ülkenin de diplomatik ilişkileri karşılıklı saygı ve ortak çıkarlar temelinde yeniden kurma arzusu çerçevesinde alındığı vurgulandı.

Dönemin Kanada Dışişleri Bakanı Chrystia Freeland'in Ağustos 2018'de Suudi Arabistan'daki insan hakları durumuna ilişkin Twitter'dan yaptığı paylaşım Riyad yönetiminin tepkisini çekmişti.

Freeland'in paylaşımını iç işlerine müdahale olarak değerlendiren Suudi Arabistan Dışişleri Bakanlığı, Kanada ile tüm diplomatik ve ticari ilişkileri kesmeye karar vermiş, Kanada Büyükelçisini sınır dışı etmiş ve uçuşları askıya almıştı.

Fotoğraf: AA

ÖNERİLEN VİDEO

ÖNE ÇIKAN HABERLER

Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları
Rezidansın balkonundan düşen hemşire öldü
Rezidansın balkonundan düşen hemşire öldü
YKS sınav giriş belgesi için gözler ÖSYM'de!
YKS sınav giriş belgesi için gözler ÖSYM'de!
İngiltere'de Brexit'in çarpıcı maliyeti
İngiltere'de Brexit'in çarpıcı maliyeti
Gözler KGM kura çekimi tarihinde!
Gözler KGM kura çekimi tarihinde!

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.