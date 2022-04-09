Suudi Arabistan'dan hac kontenjanı kararı

Suudi Arabistan Hac ve Umre Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Kovid-19 salgını önlemleri gölgesinde gerçekleşecek hac mevsimine ilişkin kural ve kontenjana dair bilgilere yer verildi.
Suudi Arabistan hükûmetinin hem çok sayıda Müslüman'ın hac ibadetini eda etmesini hem de salgına karşı sağlık koşullara uyulmasını önemsediğine işaret edilen açıklamada, bu doğrultuda 2022 hac mevsiminde Suudi Arabistan'ın içinden ve dışından ziyaretçi kontenjanının bir milyona yükseltildiği belirtildi.
Ziyaretçilerin her ülkenin payına düşen sayıya göre belirleneceği aktarılan açıklamada, bu yıl hac için kutsal topraklara kabul edilecek ziyaretçilerde 65 yaş altı olmasının yanı sıra Kovid-19 aşısının temel dozlarını yaptırmış olmaları şartı aranacağı ifade edildi.
AA'nın haberine göre; açıklamada, hac ibadeti için Suudi Arabistan'a seyahat eden her yolcunun son 72 saat içinde alınmış negatif PCR test sonucunu ibraz edeceği aktarıldı.
Hac ve Umre Bakanlığı ayrıca hacı adaylarının kutsal topraklarındaki ziyaretleri boyunca Kovid-19 salgınıyla ilgili tedbirlere riayet etmeleri uyarısında bulundu.
Suudi Arabistan, Kovid-19 salgını sebebiyle 2020 yılında sadece ülke içinden ve sınırlı sayıda hacı adayını kabul etmişti. Geçen yıl da ülke içinden 60 bin kişiyi kabul eden Suudi Arabistan, yurt dışından kimsenin alınmayacağını duyurmuştu.
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