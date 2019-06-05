Suudi Arabistan'dan Sudanlı taraflara diyalog çağrısı

Suudi Arabistan, Sudanlı taraflar arasında diyaloğa devam edilmesi ve sağduyuyla hareket edilmesi çağrısında bulundu.

Suudi Arabistan resmi ajansı SPA'da yer alan haberde, Suudi Arabistan hükümetinin Sudan'da ölüm ve yaralanmalarla sonuçlanan olayları endişeyle takip ettiği belirtildi.

Sudanlı tarafların, halkın talep ve beklentilerini karşılamak için sağduyuyla hareket etmesi ve çeşitli güçler arasında diyaloğa devam etmesinin gerekli olduğu vurgulanarak, ülkenin içinde bulunduğu bu zor şartları en kısa zamanda aşması temenni edildi.

Ayrıca Sudan halkına ve hayatını kaybedenlerin yakınlarına başsağlığı, yaralılara acil şifalar dilendi.

Sudan Askeri Geçiş Konseyi Başkanı Orgeneral Abdulfettah el-Burhan, bugün muhalif göstericilere liderlik eden Özgürlük ve Değişim Bildirgesi Güçleri (ÖDBG) ile müzakerelere başlamaya ve yeni bir sayfa açmaya hazır olduklarını belirtmişti.

Burhan, dün devlet televizyonunda yayımlanan konuşmasında, muhalif göstericilere liderlik eden ÖDBG ile müzakereleri durdurduklarını, 9 ay içinde genel seçimlere gitme kararı aldıklarını açıklamıştı.

SUDAN'DAKİ OLAYLAR

Sudan güvenlik güçleri, pazartesi sabahı başkentte gösterilerin odağındaki ordu karargahı önündeki göstericileri gerçek mermi ve göz yaşartıcı gaz kullanarak dağıtmış, Sudan Doktorlar Komitesine göre en az 100 kişi hayatını kaybetmişti.

Ülkede 19 Aralık 2018'de ekonomik kriz nedeniyle başlayan gösterilerin hızla rejim karşıtı eylemlere dönüşmesinin ardından ordu, 11 Nisan'da yönetime el koyduğunu açıklamış ve 30 yıllık Ömer el-Beşir dönemi sona ermişti.

Ordunun ülke yönetimine el koymasının ardından sivil yönetime geçiş için eylem yapan protestocular, geçiş hükümetinin nasıl oluşması gerektiğine dair askeri yetkililerle müzakere yürütüyordu.