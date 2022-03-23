Suudi Arabistan'dan 'ramazan ayında itikaf' açıklaması

Suudi Arabistan haber ajansı SPA'nın haberine göre, belli ölçüler içinde Mekke'deki Haremi Şerif ile Medine'deki Mescid-i Nebevi'de itikaf ibadetinin yapılabileceği açıklandı.

Açıklamada, "Hz. Peygamber'in sünneti gereği her iki mescitte de bu yıl ramazan ayının son 10 günü itikaf imkanı olacak." ifadeleri yer aldı.

AA'nın haberine göre; yakında elektronik ortamda izin başvurularının açılacağı kaydedildi.