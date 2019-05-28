Suudi Arabistan'dan 'misilleme' açıklaması

30 MAYIS 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Suudi Arabistan, ülkenin güneyindeki havalimanlarına Husiler tarafından yapılan saldırı girişimlerinin devam etmesi halinde "misilleme" uyarısında bulundu.
AA'nın haberine göre Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri sözcüsü Turki el-Maliki, Suudi Arabistan resmi ajansı SPA'da yer alan açıklamasında, ülkedeki havalimanlarını hedef almaya yönelik girişimler bulunduğunu söyledi.
Maliki, başta Necran ve Kral Abdullah olmak üzere havalimanlarına yönelik söz konusu saldırı girişimleri karşısında savunma amaçlı gerekli önlemlerin alındığını ifade etti.
Yemen'deki Husi milislerin koalisyon güçleri tarafından engellendiğini ifade eden Maliki, Babu'l Mendeb Boğazı ve Kızıldeniz'in güneyinden gelen 35'ten fazla saldırının etkisiz kılındığını ifade etti.
Koalisyon güçleri sözcüsü Maliki, İran'ın Hizbullah ve Husiler gibi bölgedeki milis güçleri silahlandırdığı yönündeki söylemi yineleyerek, silahlı insansız hava araçlarıyla (SİHA) sivillerin, kritik öneme sahip tesislerin, vatandaşların ve ülkedeki yabancıların hedef alınmasına izin vermeyeceklerini vurguladı.
NE OLMUŞTU?
Suudi Arabistan, pazar günü Yemen'deki Husiler tarafından Cazan kentindeki Kral Abdullah bin Abdulaziz Havaalanı'na saldırı için gönderilen silahlı insansız hava aracının (SİHA) etkisiz hale getirildiğini duyurmuştu.
Yemen'deki Husiler, bir haftadan bu yana aralıklarla Suudi Arabistan'ın güneyindeki Necran ve Cazan kentlerindeki belirli noktalara hava saldırıları düzenliyor.
Husi yönetimine bağlı Savunma Bakanlığı daha önce yaptığı açıklamada, Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve bu ülkelerin Yemen'deki askeri karargahları ile önemli tesislerinden oluşan toplam 300 noktaya saldırı düzenleme tehdidinde bulunmuştu. Necran ve Cazan Husilerin hedefindeki bölgeler arasında yer alıyor.
Yemen'deki İran destekli Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulunduruyor.
Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten bu yana Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.
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