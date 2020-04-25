Suudi Arabistan'dan getirilen Türk vatandaşları yurda yerleştirildi - BURDUR

AA

Söz konusu 349 kişi daha sonra gözlem altında tutulacakları Isparta ve Burdur'a götürüldü.Türk vatandaşlarını taşıyan 4 otobüs, Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi (MAKÜ) İstiklal Yerleşkesi'nde bulunan Fereli Sinan Efendi ve Asımın Nesli erkek yurtlarına geldi.Yurt bahçesine tek tek alınan otobüslerde bulunan vatandaşlar, sosyal mesafe kuralı dikkate alınarak ve maske takarak 2'şerli gruplar halinde yurtlara alındı.Vatandaşların yurtlara giriş aşamaları yurt personelince kontrol altında tutularak geçtikleri her yer dezenfekte edildi.Sağlık kontrolleri yapıldıktan sonra odalarına yerleştirilen vatandaşların, 14 günlük karantina süresi dolduktan sonra memleketlerine gönderilmesi planlanıyor.