Suudi Arabistan'dan getirilen 171 kişi yurtta karantinaya alındı - ADANA

Uçakla Adana Havalimanı'na getirilen 171 kişi, sağlık kontrollerinin ardından polis eşliğindeki otobüslerle gözetim altında tutulacakları yurda götürüldü.Yurtta tek kişilik odalara yerleştirilen vatandaşlar, 14 gün karantinada tutulacak.Bu arada, polis ekipleri binaların çevresinde güvenlik önlemi aldı.

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