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Suudi Arabistan'dan deprem bölgesine gönderilen yardımların tamamı Türkiye'ye ulaştı

"Asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Suudi Arabistan'dan 7 uçak ile gönderilen yardımların tamamı Türkiye'ye ulaştı

Giriş: 13.02.2023 - 01:46 | Güncelleme: ABONE OL
Suudi Arabistan'dan deprem bölgesine gönderilen yardımların tamamı Türkiye'ye ulaştı
Suudi Arabistan'dan gelen yardımların tamamı Türkiye'ye ulaştı
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AA

Suudi Arabistan'dan yola çıkan 7 uçak ile 95 kişilik arama kurtarma ekibi, 55 kişilik sağlık personeli ve Suudi Kızılayından oluşan heyet, Kral Salman Yardım Kuruluşu temsilcileri, insani yardım malzemesi ve sıhhi teçhizatın tamamı deprem bölgesine vardı.

Kral Salman Yardım Kuruluşu Müsteşarı Samer Jiaily, gazetecilere yaptığı açıklamada, 7 uçakla Türkiye ve Suriye'yi desteklemek üzere geldiklerini söyledi.

Kral Selman bin Abdülaziz Al Suud ve Veliaht Prens Muhammed bin Selman'ın direktifleri ile harekete geçtiklerini belirten Jiaily, şunları dile getirdi:

"Bu kötü günde kardeşimiz Türkiye Cumhuriyeti'ne yardımcı olmak üzere medikal ve teknik malzemeler getirdik. Gelen son uçakta bulunan son derece yüksek teknoloji ürünleri bir an önce sahaya yollayacağız. Bundan önce gelen 6 uçakta da insani yardım malzemeleri ve arama kurtarma ekiplerimiz vardı. Kullanacakları makine ve teçhizatlar ile 95 kişiyle geldiler."

HAVA YARDIM KORİDORU DEVAM EDECEK

Hava yardım koridorunun devam edeceğini anlatan Jiaily, "Çünkü biz sahayı gezdik ve buna ihtiyaç olduğunu da gördük. Arama kurtarma ekibi 6 K9 köpeği ile makine teçhizat, çok ciddi teknolojik araçlarla geldiler. Şu anda 6 ayrı sahada görev yapıyorlar. Çalışmalar esnasında isterdik ki canlı insanlara ulaşalım ama vefat eden insanların da defnetme vazifesini yapmış olduk." diye konuştu.

Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.

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Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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