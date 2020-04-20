Suudi Arabistan'dan Adana'ya getirilen 171 kişi karantina için Mersin'e gönderildi

Uçakla Adana Havalimanı'na getirilen 171 kişi, Adana Valiliği ve AFAD koordinesinde sağlık kontrollerinin ardından polis eşliğindeki otobüslere bindirildi.

Otobüsler, vatandaşların gözetim altında tutulacağı Mersin'deki öğrenci yurduna hareket etti.

Yurtta tek kişilik odalara yerleştirilen 171 kişi, 14 gün karantinada tutulacak.