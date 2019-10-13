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Suudi Arabistan'dan ABD'nin göndermeyi planladığı askeri güce onay çıktı

Suudi Arabistan yönetimi, ABD'nin "bölgesel risklere" ve "İran tehdidine" karşı göndermeyi planladığı askeri gücü ülkeye kabul etme kararı aldı

13.10.2019 - 01:04 | Güncelleme: AADünya
Suudi Arabistan

Suudi Arabistan haber ajansı SPA'nın Savunma Bakanlığından bir yetkiliye dayandırdığı habere göre, Kral Selman bin Abdulaziz ve Veliaht Prens Muhammed bin Selman'ın direktifleri doğrultusunda ve iki ülke arasındaki tarihi ve ortaklığa dayalı ilişkilerden hareketle, ABD'nin göndereceğini açıkladığı hava ve askeri gücün kabul edilmesine karar verildi.

ABD'nin, bölge güvenliğinin korunması konusunda Suudi Arabistan ile aynı isteği taşıdığı belirtilerek, gönderilecek güçlerin ülkeye kabulü kararının, bölge istikrarını ve küresel ekonomiyi sarsacak tüm girişimlere karşı koymak amacıyla ABD ile yürütülen ortak çalışma kapsamında alındığı kaydedildi.

Pentagon'dan cuma günü yapılan açıklamada, Suudi Arabistan'a 2 savaş uçağı filosu, 2 Patriot füze bataryası, bir hava seferi filosu, bir Terminal Yüksek İrtifa Alan Savunma Sistemi'nin (THAAD) yanı sıra 2 bin asker daha gönderilmesine onay verildiği duyurulmuştu.

ABD Başkanı Donald Trump, yaptığı açıklamada, Suudi Arabistan'ın gönderilecek takviye güçler için para ödemeyi kabul ettiğini söylemişti.

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