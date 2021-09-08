Suudi Arabistan'dan 11 Eylül iddialarına yanıt

AA

Suudi Arabistan'ın Washington Büyükelçiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, ABD istihbaratının 11 Eylül saldırılarına ilişkin belgelerin gizliliğini kaldırma adımının memnuniyetle karşılandığı kaydedildi.

Suudi Arabistan yönetiminin 20 yıldır sürekli 11 Eylül saldırılarına ilişkin belgelerin ortaya çıkarılması çağrısı yaptığına işaret edilen açıklamada, "11 Eylül Komisyonu ve 28 Sayfa adı verilen belgeler de dahil önceki soruşturmaların da net bir şekilde ortaya koyduğu üzere, Suudi Arabistan hükümeti ya da yetkililerinin terör saldırısını önceden bildiğine ya da bu saldırıların planlanması ve uygulanmasına müdahil olduğuna dair hiçbir kanıt yoktur. Suudi Arabistan'ın 11 Eylül saldırılarına müdahil olduğuna dair tüm suçlamalar yalandır." ifadeleri kullanıldı.

Suudi Arabistan'ın söz konusu saldırıları 20 yıldır sürekli kınadığının vurgulandığı açıklamada, Suudi Arabistan'ın 11 Eylül öncesinde bile El-Kaide'nin saldırılarının hedefinde olduğu belirtildi.

ABD ve Suudi Arabistan'ın Irak, Suriye, Yemen gibi ülkelerde DEAŞ'a karşı birlikte mücadele verdiğine işaret edilen açıklamada, 11 Eylül kurbanlarının her zaman Suudi Arabistan'ın dualarında olduğu belirtildi.