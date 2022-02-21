Suudi Arabistan'daki havalimanına İHA saldırısı

Suudi Arabistan resmi ajansı SPA'nın Yemen'de hükümet güçlerine destek veren Arap koalisyonundan aktardığı yazılı açıklamada, ülkenin güneyindeki Kral Abdullah Havaalanı'na gönderilen bir İHA'nın düşürüldüğü belirtildi.
İHA'nın imhası sırasında çevreye şarapnellerin düştüğü ve Kral Abdullah Havaalanı'ndaki 16 sivilin yaralandığı kaydedilen açıklamada, yaralılar arasında durumu kritik 3 yolcunun bulunduğu aktarıldı.
"GENİŞ ÇAPLI BİR ASKERİ OPERASYONA HAZIRLIK YAPILIYOR"
Söz konusu İHA'nın İran destekli Husilerin kontrolünde bulunan Yemen'in başkentindeki Sana Havalimanı'ndan gönderildiği ifade edildi.
"Husilerin güçten başka bir dilden anlamadığına" işaret edilen açıklamada, "Geniş çaplı bir askeri operasyona hazırlık yapılıyor. Husiler de sivilleri hedef almanın sonuçlarına katlanacaklar." ifadesine yer verildi.
Açıklamada ayrıca söz konusu operasyonun uluslararası hukukla uyumlu olacağına işaret edildi.
ARAP KOALİSYONUNDAN SON 24 SAATTE HUSİLERE 45 HAVA SALDIRISI
Öte yandan Suudi Arabistan öncülüğündeki Arap koalisyonundan yapılan bir diğer açıklamada, Yemen'in kuzeybatısındaki Hacce vilayetinin farklı bölgelerinde Husilere karşı operasyonlar düzenlendiği belirtildi.
Son 24 saatte Husilere ait 45 noktanın hedef alındığı, 21 askeri aracın kullanılamaz hale getirildiği kaydedildi.
Söz konusu hava saldırılarında Husilerden ölen ve yaralananlar olduğu ifade edilirken, bu konuda bir sayı belirtilmedi.
Husiler ise henüz konuya ilişkin açıklama yapmadı.
Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın hüküm sürdüğü Yemen'de Husiler ile hükümete bağlı güçler arasında çatışmalar yaşanıyor.
Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulundururken, Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten bu yana Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.
İran destekli Husiler sık sık Suudi Arabistan'ın güney bölgelerini balistik füze ve İHA'larla hedef alıyor.
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