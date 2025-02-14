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        Haberler Spor Futbol Suudi Arabistan'daki 2034 FIFA Dünya Kupası'nda alkol yasağı olacak - Futbol Haberleri

        Suudi Arabistan'daki 2034 FIFA Dünya Kupası'nda alkol yasağı olacak

        Suudi Arabistan, 2034 FIFA Dünya Kupası'nda alkol yasağı uygulanacağı açıklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.02.2025 - 13:15 Güncelleme: 14.02.2025 - 13:15
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        Arabistan'dan Dünya Kupası'na alkol yasağı
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        Suudi Arabistan'ın ev sahipliğinde düzenlenecek 2034 FIFA Dünya Kupası'nda alkol yasağı uygulanacağı açıklandı.

        Suudi Arabistan'ın Birleşik Krallık Büyükelçisi Halit bin Sultan Al Saud, İngiliz LBC radyosuna yaptığı açıklamada, "Herkesin kendine ait bir kültürü var. Kültürümüzün sınırları içinde kalan insanlara uyum sağlamaktan mutluluk duyarız ancak başkası için kültürümüzü değiştirmek istemeyiz." dedi.

        Büyükelçi, 2022 FIFA Dünya Kupası sırasında Katar'da belirli alanlarda alkol satışı olmasına rağmen Suudi Arabistan'daki 2034 FIFA Dünya Kupası sırasında otel, restoran veya statlarda alkol tüketimine izin verilmeyeceğini doğruladı.

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