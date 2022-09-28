Suudi Arabistan’da Kral Salman bin Abdülaziz, ülkenin fiili lideri konumundaki oğlu Veliaht Prens Muhammed Bin Salman'ı başbakan olarak atadı.
37 yaşındaki Muhammed Bin Salman, başbakan yardımcısı ve savunma bakanı olarak kabinede yer alıyordu.
Reuters haber ajansına konuşan bir yetkili, atama kararının Kral’ın Veliaht Prens’e yönelik önceki görevlendirmeleri doğrultusunda olduğunu söyledi:
“Veliaht prens halihazırda ülkenin ana yürütme organlarını günlük olarak denetliyordu. Başbakanlık görevi de yine bu bağlamda gerçekleşti.”
Kraliyet Mahkemesine yakın bir Suudi analist olan Ali Shihabi, Twitter’da yaptığı paylaşımda, atamanın Veliaht Prens’in mevcut pozisyonuna resmiyet kazandırdığını ve başka devlet liderleriyle olan protokol sorunlarını ortadan kaldırdığını yazdı:
“Artık sadece fiili olarak değil; yasal olarak da devlet başkanı.”
Bu yıl iki kez hastaneye kaldırılan 86 yaşındaki Kral Salman bin Abdülaziz, katıldığı kabine toplantılarına başkanlık etmeye devam edecek.
Öte yandan kralın diğer oğlu Prens Halid bin Salman da Suudi Arabistan’ın yeni savunma bakanı olarak kabinede görev aldı.
Prens Abdülaziz bin Salman ise dünyanın en büyük petrol ihracatçısı olan ülkenin enerji bakanlığı görevini sürdürecek.
Babası 2015 yılında kral olan Muhammed bin Salman, bunun öncesinde dünyada çok fazla tanınan bir isim değildi.
Veliaht Prens, kadınların araba kullanma yasağını kaldırması ve ülke ekonomisini petrol haricinde de çeşitlendirmek üzere attığı bazı adımlar dahil gerçekleştirdiği sosyal ve ekonomik reformlar nedeniyle takdir topladı.
Ancak Yemen’de insani bir felakete neden olan savaşı sürdürmesi ve muhalefete yönelik ağır hapis cezaları nedeniyle ağır bir şekilde eleştirildi.
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Suudi Arabistan'da Veliaht Prens Muhammed Bin Salman, başbakan olarak atandı/suudi-arabistan-da-veliaht-prens-muhammed-bin-salman-basbakan-olarak-atandi-3524476
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